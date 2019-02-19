Росія є найпотужнішим кіберсупротивником США

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Десятки американський компаній та організацій постраждали від нападів хакерів з Ірану та Китаю. Про це повідомляє The New York Times посилаючись на дані отримані від семи поінформованих осіб, передає УНН.

Можливо, розмірковує видання, хакерів спровокували рішення адміністрації президента Трампа про вихід з ядерної угоди стосовно Ірану а також протистояння США та Китаю в торговельній сфері.

Міністерство внутрішньої безпеки видало надзвичайний наказ у відповідь на напади з Ірану минулого місяця і з того часу посадовці здебільшого не акцентували увагу на цих нападах.

У короткому викладі звіту розвідки, який зачитали кореспонденту видання, йдеться про те, що серед жертв нападів китайських хакерів, які полювали на технологічні таємниці, були такі компанії як Boeing, General Electric Aviation та T-Mobile, повідомляє NYT.

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Найбільш потужним супротивником США в кіберсфері все ще вважають Росію, яка втручалась до виборів у США. Серед цілей Росії, за повідомленнями, також були об’єкти енергетики, йдеться у статті.

Водночас, китайські хакери поновили свої зусилля. Їх пріоритетом, повідомляють дослідники, є виконання п’ятирічного економічного плану Пекіна, спрямованого на те, щоб вивести Китай у лідери в сфері штучного інтелекту та інших сучасних технологій.

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“Деякі нещодавні матеріали, отримані розвідкою, було створено з військовими цілями, або задля підготовки до майбутнього кіберконфлікту, але велика частка нещодавніх крадіжок пов’язана з вимогами п’ятирічного плану та інших стратегій в сфері технологій”, — говорить Адам Сігал, директор програм кіберпростору аналітичного центру США Рада Міжнародних відносин.

Як повідомляв УНН, у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні вирішили викладати студентам курс про російську гібридну загрозу.

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