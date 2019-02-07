У РФ засудили українського хакера, що вкрав понад 1 мільярд рублів

“Призначити Лисенка покарання у вигляді 13 років колонії суворого режиму”, — оголосила рішення суддя.

За версією суду і слідства, група хакерів, лідером якої був громадянин України Юрій Лисенко, з липня по листопад 2014 року спільно викрала кошти у комерційних банків. Звинувачення вважає, що гроші викрадали за допомогою спеціальної програми, яка дозволяла знімати їх з рахунків клієнтів банків, а потім відновлювала баланс за рахунок коштів вже самих фінансових структур.

Звинувачення інкримінує всім фігурантам нанесення збитку ПАТ “Промсвязьбанк” в розмірі 39,5 млн рублів, ПАТ “Банк Уралсиб” — в розмірі 45 млн рублів, ПАТ “Банк Траст” — 106 млн рублів і ПАТ “Банк Зеніт” — 883,5 млн рублів.

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Окрім Юрія Лисенка, на лаві підсудних перебувають 13 осіб. Залежно від ролі кожного вони звинувачуються за статтями “Організація злочинного співтовариства і участь в ньому”, “Шахрайство в сфері комп’ютерної інформації” і “Крадіжка”.

Як повідомляв УНН, учасник міжнародного хакерського угруповання розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, щоб за його допомогою зламати електронні рахунки клієнтів банківських установ переважно іноземного походження.