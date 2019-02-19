Россия является самым мощным киберпротивником США - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Десятки американский компаний и организаций пострадали от нападений хакеров из Ирана и Китая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные полученные от семи информированных лиц, передает УНН.
Возможно, рассуждает издание, хакеров спровоцировали решение администрации президента Трампа о выходе из ядерной сделки в отношении Ирана а также противостояние США и Китая в торговой сфере.
Министерство внутренней безопасности выдало чрезвычайный приказ в ответ на нападения из Ирана в прошлом месяце и с тех пор чиновники в большинстве своем не акцентировали внимание на этих нападениях.
В кратком изложении отчета разведки, что зачитали корреспонденту издания, речь идет о том, что среди жертв нападений китайских хакеров, охотились на технологические тайны, были такие компании как Boeing, General Electric Aviation и T-Mobile, сообщает NYT.
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Наиболее мощным противником США в киберсфери все еще считают Россию, что вмешивалась в выборы в США. Среди целей России, по сообщениям, также были объекты энергетики, говорится в статье.
В то же время, китайские хакеры возобновили свои усилия. Их приоритетом, сообщают исследователи, является выполнение пятилетнего экономического плана Пекина, направленного на то, чтобы вывести Китай в лидеры в области искусственного интеллекта и других современных технологий.
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"Некоторые недавние материалы, полученные разведкой, были создана с военными целями, или для подготовки к будущему киберконфликту, но большая часть недавних краж связана с требованиями пятилетнего плана и других стратегий в сфере технологий", - говорит Адам Сигал, директор программ киберпространства аналитического центра США Совет Международных отношений.
Как сообщал УНН, в Джорджтаунском университете в Вашингтоне решили преподавать студентам курс о русской гибридную угрозу.
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