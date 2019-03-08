Президент Польщі та генсек НАТО обговорили підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що візит до Польщі Столтенберга "твердо наголошує" на факті членства Польщі в Північноатлантичному альянсі.



Президент поінформував, що під час зустрічі він спілкувався із Столтенбергом, зокрема, про ситуацію у Чорному морі і про те, які дії НАТО може здійснити у цьому районі. Він додав, що розмовляв теж про ситуацію у Сирії і на Близькому Сході, про ситуацію у регіоні Балтійського моря і про те, "чого маємо сподіватися з російського боку".



Президент поінформував, що було порушено також тему співпраці з партнерами НАТО, зокрема, у районі Чорного моря, з Грузією, Молдовою, а також підтримки України "у тій важкій ситуації, у якій вона опинилася".



Нагадаємо, У середу, 6 березня, в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, де обговорювалася поточна ситуація в Криму через п'ять років після незаконної анексії Росією.