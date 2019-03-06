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Комісія Україна-НАТО обговорила ситуацію в окупованому Криму

Комісія Україна-НАТО обговорила ситуацію в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У середу e штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, де обговорювалася поточна ситуація в Криму через п'ять років після незаконної анексії Росією. Про це йдеться на сайті Альянсу, передає УНН.

Так, від української сторони був присутній політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв і представник кримськотатарської громади Ескендер Барієв, які поінформували союзників про стан безпеки і порушеннях прав людини на окупованому півострові.

Союзники підтвердили незмінну підтримку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України. Вони висловили стурбованість з приводу порушень прав людини в Криму, спрямованих проти кримськотатарського населення, а також інших етнічних, політичних і релігійних груп.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що Крим – це Україна.

"Через п'ять років союзники по НАТО не визнають і не визнають незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично та практично. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за своє бажання визначати своє майбутнє без втручання ззовні", – сказав генеральний секретар.

У НАТО зазначили, що продовжують закликати Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила в листопаді минулого року в районі Керченської протоки. Також союзники посилили свою практичну підтримку України в світлі ситуації з безпекою у Чорному морі.

Нагадаємо, в тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українця.

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