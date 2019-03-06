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Комиссия Украина-НАТО обсудила ситуацию в оккупированном Крыму

Комиссия Украина-НАТО обсудила ситуацию в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 10603 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В среду в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась текущая ситуация в Крыму спустя пять лет после незаконной аннексии Россией. Об этом говорится на сайте Альянса, передает УНН.

Так, от украинской стороны присутствовал политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев и представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев, которые проинформировали союзников о состоянии безопасности и нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.

Союзники подтвердили неизменную поддержку НАТО суверенитету и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму, направленных против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Спустя пять лет союзники по НАТО не признают и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание определять свое будущее без вмешательства извне", - сказал генеральный секретарь.

В НАТО отметили, что продолжают призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Также союзники усилили свою практическую поддержку Украины в свете ситуации с безопасностью в Черном море.

Напомним, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.

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