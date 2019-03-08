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Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Польши Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Президент Польши Дуда подчеркнул, что визит в Польшу Столтенберга "твердо подчеркивает" факт членства Польши в Североатлантическом альянсе.

Президент сообщил, что во время встречи он общался с Столтенбергом, в частности, о ситуации в Черном море и о том, какие действия НАТО может осуществить в этом районе. Он добавил, что разговаривал также о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, о ситуации в регионе Балтийского моря и о том, "чего надеемся с российской стороны".

Президент сообщил, что было поднято также тему сотрудничества с партнерами НАТО, в частности, в районе Черного моря, с Грузией, Молдовой, а также поддержки Украины "в той тяжелой ситуации, в которой она оказалась".

Напомним, в среду, 6 марта, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась текущая ситуация в Крыму через пять лет после незаконной аннексии Россией.

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