Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Президент Польши Дуда подчеркнул, что визит в Польшу Столтенберга "твердо подчеркивает" факт членства Польши в Североатлантическом альянсе.



Президент сообщил, что во время встречи он общался с Столтенбергом, в частности, о ситуации в Черном море и о том, какие действия НАТО может осуществить в этом районе. Он добавил, что разговаривал также о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, о ситуации в регионе Балтийского моря и о том, "чего надеемся с российской стороны".



Президент сообщил, что было поднято также тему сотрудничества с партнерами НАТО, в частности, в районе Черного моря, с Грузией, Молдовой, а также поддержки Украины "в той тяжелой ситуации, в которой она оказалась".



Напомним, в среду, 6 марта, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась текущая ситуация в Крыму через пять лет после незаконной аннексии Россией.