В апреле сократился экспорт молочных продуктов

"В апреле 2019 года экспорт молочных продуктов принес Украине 23 млн долл., что на 4,5% меньше, чем прошлом году", - говорится в сообщении.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Яны Музыченко, сокращение продаж показали группы сливочное масло, сыр и сыворотка.

"А вот продажи цельномолочной продукции и сухого молока, наоборот, растут", - отметила Музыченко.

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Ассоциация привела данные Государственной фискальной службы, согласно которым, экспорт молочной сыворотки, по сравнению с апрелем прошлого года, сократился на 21% в натуральном выражении - 2,6 тыс. тонн и на 13,8% в денежном - 1,9 млн долл.

"Контрагенты остаются неизменными: Китай - 792 тыс. долл., Малайзия - 110 тыс. долл. и Вьетнам - 205 тыс. долл.", - отметили в АВМ.

Экспорт масла сливочного за отчетный период сократился всего - на 44% в натуральном выражении - до 1,7 тыс. тонн и на 47%, в денежном выражении, 7 млн долл. больше, 1,0 млн долл. наторговали с Азербайджаном, Нидерландами - 88 тыс. долл. и Грузией - 46 тыс. долл., отметили в ассоциации.

Экспорт молока и сливок несгущенных в апреле составил 3,5 тыс. тонн, прирост составил 37%, на общую сумму 2 млн долл., что на 20,7% больше, чем в апреле прошлого года.

"Основными его импортерами были Ливия на 938 тыс. долл., Молдова - 486 тыс. долл. и Грузия - 200 тыс. долл.", - сообщили в АВМ.

Продажи сухого молока и сгущенки, согласно данным, по сравнению с прошлым годом показали прирост в 85% и составили 3,9 тыс. тонн, а в денежном выражении рост составил 134% - 8,4 млн долл. Торговали преимущественно с Китаем - 2,8 млн долл., Арменией - 331 тыс. долл. и Израилем - 157 тыс. долл.

Торговля кисломолочной продукцией принесла Украине в апреле 1 млн долл., что на 78,2% больше, чем в апреле прошлого года. Всего было продано 576 тонн продукции, что на 56% превышает прошлогодние показатели. Экспортировали украинских йогуртов и кефиров в Казахстан на 588 тыс. долл., Молдову - 213 тыс. долл. и Грузию - 102 тыс. долл.

Продажи группы сыров, по сравнению с прошлым годом выросли в тоннажа, но сократились по денежным поступлениям. На внешние рынки было поставлено 776 тонн продукта, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении это составило 2,8 млн долл., что на 4,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

"Больше всего его импортировали: Молдова на 1,1 млн долл., Казахстан - 1 млн долл. И Египет - 303 тыс. долл.", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНН, в Минагрополитики прогнозировали увеличение производства молока.

Напомним, за прошлый год сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения произвели более 10 млн тонн молока, что почти 0,3 млн тонн меньше, чем в 2017-м.