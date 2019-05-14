У квітні скоротився експорт молочних продуктів

"У квітні 2019 року експорт молочних продуктів приніс Україні 23 млн дол., що на 4,5% менше, ніж минулому році", - йдеться в повідомленні.

Зі слів аналітика Асоціації виробників молока Яни Музиченко, скорочення продажів показали групи вершкове масло, сир та сироватка.

"А от продажі цільномолочної продукції та сухого молока, навпаки, ростуть", - зазначила Музиченко.

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Асоціація навела дані Державної фіскальної служби, згідно з якими, експорт молочної сироватки, в порівнянні з квітнем минулого року, скоротився на 21% в натуральному виразі — 2,6 тис. тонн та на 13,8% в грошовому — 1,9 млн дол.

"Контрагенти залишаються незмінними: Китай - 792 тис. дол., Малайзія - 110 тис. дол. та В’єтнам - 205 тис. дол.", - зазначили в АВМ.

Експорт масла вершкового за звітний період скоротився найбільше — на 44% в натуральному виразі — до 1,7 тис. тонн та на 47%, в грошовому виразі, 7 млн дол. Найбільше, 1,0 млн дол. наторгували з Азербайджаном, Нідерландами - 88 тис. дол. та Грузією - 46 тис. дол., зазначили в асоціації.

Експорт молока та вершків незгущених у квітні склав 3,5 тис. тонни, приріст склав 37%, на загальну суму 2 млн дол., що на 20,7% більше, ніж у квітні минулого року.

"Основними його імпортерами були Лівія на 938 тис. дол., Молдова - 486 тис. дол. та Грузія - 200 тис. дол.", - повідомили в АВМ.

Продажі сухого молока та згущенки, згідно з даними, у порівнянні з минулим роком показали приріст у 85% та склали 3,9 тис. тонн, а в грошовому виразі зростання склало 134% — 8,4 млн дол. Торгували переважно з Китаєм - 2,8 млн дол., Вірменією - 331 тис. дол. та Ізраїлем - 157 тис. дол.

Торгівля кисломолочною продукцією принесла Україні у квітні 1 млн дол., що на 78,2% більше, ніж у квітні минулого року. Загалом було продано 576 тонн продукції, що на 56% перевищує минулорічні показники. Експортували українських йогуртів та кефірів у Казахстан на 588 тис. дол., Молдову - 213 тис. дол. та Грузію - 102 тис. дол.

Продажі групи сирів, в порівнянні з минулим роком зросли в тонажі, але скоротилися по грошових надходженнях. На зовнішні ринки було поставлено 776 тонн продукту, що на 2,5% більше, ніж торік. В грошовому виразі це склало 2,8 млн дол., що на 4,7% менше, ніж у квітні минулого року.

"Найбільше його імпортували: Молдова на 1,1 млн дол., Казахстан - 1 млн дол. та Єгипет - 303 тис. дол.", - зазначили в асоціації.

Як повідомляв УНН, У Мінагрополітики прогнозували збільшення виробництва молока.

Нагадаємо, за минулий рік сільськогосподарські підприємства та господарства населення виготовили понад 10 млн тонн молока, що на майже 0,3 млн тонн менше, аніж у 2017-му.