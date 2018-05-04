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В апреле международные резервы Украины выросли на 1,3%

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В апреле международные резервы выросли на 229 млн долларов или на 1,3%, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

В апреле международные резервы Украины выросли на 1,3%

“Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая 2018 составили 18 421,1 млн долларов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

По итогам апреля НБУ купил на межбанковском рынке 326,7 млн долларов, а продал 24 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 302,7 млн долларов.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В целом, по состоянию на 1 мая 2018 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, во II квартале 2018 года Национальный банк собирается покупать на межбанковском валютном рынке по 10 млн долларов в день для наращивания международных резервов.

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