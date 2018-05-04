У квітні міжнародні резерви України зросли на 1,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У квітні міжнародні резерви зросли на 229 млн доларів або на 1,3%, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Міжнародні резерви України зросли за квітень на 1,3% і на 1 травня 2018 року становили 18 421,1 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку.
За підсумками квітня НБУ купив на міжбанківському ринку 326,7 млн доларів, а продав 24 млн доларів. Таким чином, чиста купівля валюти становила 302,7 млн доларів.
Також у минулому місяці до резервів надійшло 83,6 млн євро від розміщення Урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.
В цілому, станом на 01 травня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
Нагадаємо, у ІІ кварталі 2018 року Національний банк збирається купувати до 10 млн доларів на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів.