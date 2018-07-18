В квартире в Тернополе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Взрыв произошел в квартире в Тернополе, в результате чего в больницу попали два человека. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Тернопольской области, передает УНН.
"17 июля в 20:30 к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Пушкина в Тернополе произошел взрыв. За считанные минуты подразделение прибыл по вызову. Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты", - рассказали спасатели.
Из-за взрыва огнем уничтожено вытяжную вентиляцию на площади 1м.кв., повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажами, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.
"На момент бедствия в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализированы владелец квартиры 1973 г.р. и его малолетний сын 2011 г.р.", - отметили в ГСЧС.
Для выяснения причин взрыва работники Нацполиции проводят следствие.
Напомним, в многоэтажке Кривого Рога произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.