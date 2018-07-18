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У квартирі в Тернополі прогримів вибух

У квартирі в Тернополі прогримів вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Вибух стався у квартирі в Тернополі, внаслідок чого до лікарні потрапили двоє осіб. Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Тернопільській області, передає УНН.

"17 липня о 20:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що по вул. Пушкіна у Тернополі стався вибух. За лічені хвилини підрозділ прибув за викликом. Вогнеборці підручними засобами погасили вогонь, який не встиг набрати обертів", - розповіли рятувальники.

Через вибух вогнем знищено витяжну вентиляцію на площі 1м.кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін та стелі, вхідні двері квартири, облицювання стін сходової клітки будинку між 8-м та 9-м поверхами, ударною хвилею пошкоджена міжповерхова віконна рама.

"На момент лиха в квартирі перебували три особи. До медичного закладу з опіками тіла II-III ступеню госпіталізовано власника квартири 1973 р.н. та його малолітнього сина 2011 р.н", - зазначили у ДСНС.

Для з'ясування причин вибуху працівники Нацполіції проводять слідство.

Нагадаємо, у багатоповерхівці Кривого Рогу стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей.

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