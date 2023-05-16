В курской и брянской областях в рф очередной "хлопок"

Детали

В частности, в клинцах брянской области сообщили о "работе ПВО". Губернатор богомаз заявил о якобы "сбитии" "БПЛА самолетного типа". "Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома", - написал он.

При этом ASTRA указывает, что ночью 5 российских пограничников якобы были ранены из-за боеприпаса с беспилотника, якобы "сброшенного" на админздание ПУ УФСБ в поселке глушково курской области. Речь идет о якобы 3 боеприпасах.

Дополнение

Британская разведка отмечает, что москва должна обеспокоить неспособность ее ПВО защищать авиабазы.