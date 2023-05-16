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У курській і брянській областях у рф чергова "бавовна"

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У росії заявили про чергову "бавовну" у курській і брянській областях, повідомляють російські телеграм-канали і очільник одного з російських регіонів, передає УНН.

Деталі

Так, у клинцях брянської області повідомили про "роботу ППО". Губернатор богомаз заявив про нібито "збиття" "БПЛА літакового типу". "Постраждалих немає. Пошкоджено балкон житлового будинку", - написав він.

При цьому ASTRA вказує, що уночі 5 російських прикордонників нібито було поранено через боєприпас з безпілотника, нібито "скинутого" на адмінбудівлю ПУ УФСБ у селищі глушково курської області. Ідеться про нібито 3 боєприпаси.

Доповнення

Британська розвідка зазначає, що москву має стурбувати нездатність її ППО захищати авіабази.

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