В Кучмы опубликовали подписанное письмо формуле Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Прес-секретарь представителя Украины в ТКГ и второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер опубликовала письмо с формулой Штайнмайера, подписанный Кучмой, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.
“Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал в адрес Мартина Сайдика”, — отметила она в заметке, к которой она приложила фото соответствующего письма.
Как сообщал ранее УНН, письма от представителей Украины, РФ и боевиков “Л/ДНР” (“отдельных районов Донецкой и Луганской областей”), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой “Коммерсант”. Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика председателю ОБСЕ Мирослав Лайчаку.
Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованной дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 года (так указано в тексте писем — ред.), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть “имплементирована в украинское законодательство ”.