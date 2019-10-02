В Кучмы опубликовали подписанное письмо формуле Штайнмайера

“Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал в адрес Мартина Сайдика”, — отметила она в заметке, к которой она приложила фото соответствующего письма.

Как сообщал ранее УНН, письма от представителей Украины, РФ и боевиков “Л/ДНР” (“отдельных районов Донецкой и Луганской областей”), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой “Коммерсант”. Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика председателю ОБСЕ Мирослав Лайчаку.

Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованной дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 года (так указано в тексте писем — ред.), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть “имплементирована в украинское законодательство ”.