У Кучми опублікували підписаний лист з формулою Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Прессекретарка представника України у ТКГ та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер опублікувала лист з формулою Штайнмайєра, підписаний Кучмою, пише УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.
“Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу Мартіна Сайдіка”, — зазначила вона у дописі, до якого вона приклала фото відповідного листа.
Як передавав раніше УНН, листи від представників України, РФ і бойовиків “Л/ДНР” (“окремих районів Донецької та Луганської областей”), в яких приймається формула Штайнмайера, опубліковані російською газетою “Коммерсант”. Також опубліковано лист представника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка голові ОБСЄ Мирославу Лайчаку.
Згідно з листами, сторони приймають текст, узгодженої діпломатичними радниками глав держав і урядів України, ФРН, Франції та РФ ще 11 вересня 2019 року (так вказано у тексті листів — ред.), за яким формула Штайнмайера нібито повинна бути “імплементована в українське законодавство”.