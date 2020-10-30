В КСУ объяснили, что не так со статьей Уголовного кодекса о лжи в декларациях

"Я объясню, что произошло. 366-ю (366-1) статью ("Декларирование недостоверной информации" - ред.) нельзя было применять в том виде, и мои слова подтверждает практика", - сказал Слиденко.

По его словам, за 2019 год было открыто 410 производств по этой статье, и закрыто почти сразу - 360, другие закрылись позже.

"Почему? Потому что статья была сформулирована, кстати некоторыми активистами ... их призывы очень часто не дружат с юриспруденцией. Состав преступления, определенный ст. 366-1, а там есть формулировка "умышленно" - ее доказать в суде практически невозможно. Поэтому все дела валятся. Если убрать из этой статьи всего 2 слова, и оставить ее в таком же виде, то эта статья должна быть и должна применяться. Но сейчас она юридически не определена. Поэтому применить ее невозможно. В этом ее неконституционность", - пояснил судья.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.