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В КСУ подтвердили признание конституционным указ о роспуске Рады

Киев • УНН

 • 9637 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Конституционном суде Украины подтвердили признание конституционным указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, передает УНН.

В КСУ подтвердили признание конституционным указ о роспуске Рады

Сообщается, что Конституционный Суд Украины своим Решением признал конституционным Указ Президента Украины “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 21 мая 2019 года № 303/2019.

В голосовании приняли участие 16 судей КСУ.

Отмечается, что суд, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив Президента Украины правом досрочно прекращать полномочия ВРУ в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Вместе с тем, отмечается в Решении КСУ, Верховная Рада Украины (VIII созыва), избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в Регламенте Совета правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право Президента Украины досрочно прекратить полномочия Рады, если такая коалиция депутатский фракций не сформирована в Украине.

Указано, что в результате этого возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, поскольку Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент ВР, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций.

Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщал УНН, КСУ признал роспуск Рады конституционным. Решение было принято 11 голосами “за”.

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