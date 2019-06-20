У КСУ підтвердили визнання конституційним указ про розпуск Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Конституційному суді України підтвердили визнання конституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це повідомили у прес-службі КСУ, передає УНН.
Повідомляється, що Конституційний Суд України своїм Рішенням визнав конституційним Указ Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” від 21 травня 2019 року № 303/2019.
У голосуванні взяли участь 16 суддів КСУ.
Зазначається, що суд, вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, виходить, зокрема, із того, що Верховна Рада України (VII скликання) 21 лютого 2014 року внесла зміни до Конституції України. Зокрема, змінила редакцію статті 83, доповнила її положеннями щодо коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, та редакцію статті 90, наділивши Президента України правом достроково припиняти повноваження ВРУ у випадку невиконання вимог статті 83 Конституції України щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Разом з тим, зазначається у Рішенні КСУ, Верховна Рада України (VIII скликання), обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, протягом строку своїх повноважень не відновила у Регламенті Ради правове регулювання питання припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, з яким пов’язується початок перебігу місячного терміну формування нової коаліції депутатських фракцій і конституційне право Президента України достроково припинити повноваження Ради, якщо така коаліція депутатський фракцій не сформована в Україні.
Вказано, що внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом України та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень, який немає правового вирішення, оскільки Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а Регламент ВР, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій.
Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.
Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Як повідомляв УНН, КСУ визнав розпуск Ради конституційним. Рішення було прийняте 11 голосами “за”.