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В Кропивницком задержали банду, которая обворовывала храмы

Киев • УНН

 • 15885 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Кропивницком задержали трех лиц, подозреваемых в обкрадывании Свято-Успенского собора на Херсонщине и храма в Кропивницком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В Кропивницком задержали банду, которая обворовывала храмы

“24 августа, около 7:00, в „Единый центр 102“ полиции Херсонщины позвонил настоятель Свято-Успенского собора. Он рассказал, что неизвестные злоумышленники разрезали болгаркой решетку на окне церкви, проникли в помещение и похитили ювелирные украшения с чудотворной иконы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что относительно указанного преступления причастны трое жителей города Запорожье в возрасте от 17 до 41 лет.

“Злоумышленники приехали в Херсон на автомобиле „ВАЗ-21051“ белого цвета и поселились в одной из арендованных квартир города. Ночью мужчины совершили кражу из собора и сразу покинули город на своем автомобиле”, — добавляется в сообщении.

Так, в дальнейшем сотрудники Управления уголовного розыска областного главка совместно с коллегами установили, что указанная группа лиц прибыла на этом же автомобиле в город Кропивницкий. Мужчины начали посещать храмы и церкви и обследовать помещение на предмет камер видеонаблюдения и осматривать замки и окна.

Около 21:00 мужчины приехали на автомобиле к одному из храмов города. Там они с помощью металлической стамески отжали окно и проникли внутрь помещения. Злоумышленники успели забрать ювелирные изделия и денежные средства. Затем они сели в свой автомобиль и начали двигаться в сторону выезда из города, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты ювелирные изделия, которые они похитили в Свято-Успенском соборе в Херсоне.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины “Кража”. Злоумышленникам может грозить 6 лет лишения свободы. Также полицейские проверяют данных лиц на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

Напомним, в суд направлено уголовное производство в отношении участников организованной преступной группы, которые обворовывали храмы Украины.

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