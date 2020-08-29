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У Кропивницькому затримали банду, яка обкрадала храми

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Кропивницькому затримали трьох осіб, які підозрюються у обкраданні Свято-Успенського собору на Херсонщині та храму у Кропивницькому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

У Кропивницькому затримали банду, яка обкрадала храми

“24 серпня, близько 07:00, в „Єдиний центр 102“ поліції Херсонщини зателефонував настоятель Свято-Успенського собору. Він розповів, що невідомі зловмисники розрізали болгаркою решітку на вікні церкви, проникли в приміщення та викрали ювелірні прикраси з чудотворної ікони”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку отримали інформацію, щодо вказаного злочину причетні троє мешканців міста Запоріжжя віком від 17 до 41 років.

“Зловмисники приїхали в Херсон на автомобілі „ВАЗ-21051“ білого кольору та оселились в одній із орендованих квартир міста. Вночі чоловіки здійснили крадіжку з собору та одразу покинули місто на своєму автомобілі”, — додається у повідомленні.

Так, у подальшому співробітники Управління карного розшуку обласного главку спільно з колегами встановили, що вказана група осіб прибула на цьому ж автомобілі в місто Кропивницький. Чоловіки почали відвідувати храми та церкви та обстежувати приміщення на предмет камер відеоспостереження та оглядати замки і вікна.

Близько 21:00 чоловіки приїхали на автомобілі до одного з храмів міста. Там вони за допомогою металевої стамески віджали вікно та проникли в середину приміщення. Зловмисники встигли забрати ювелірні вироби та грошові кошти. Потім вони сіли в свій автомобіль та почали рухатися в сторону виїзду з міста, після чого були затримані працівниками поліції.

Під час обшуків у підозрюваних були вилучені ювелірні вироби, які вони викрали в Свято-Успенському соборі в Херсоні.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України “Крадіжка”. Зловмисникам може загрожувати 6 років позбавлення волі. Також поліцейські перевіряють даних осіб на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей України.

Нагадаємо, до суду скеровано кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України.

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