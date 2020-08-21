Злочинна банда постане перед судом за підозрою в обкраданні храмів України

“Слідчі скерували до суду кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України”, — йдеться в повідомленні.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, у ході досудового розслідування стало відомо, що у вересні 2019 року, незаконне збагачення організував уродженець Молдови. Підзаробити на крадіжці церковної атрибутики запропонував ще двом чоловікам.

“Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, Перед тим як іти на злочин, зловмисники їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що жертвами злочинної групи стали релігійні громади Тернопільської, Вінницької, Одеської та Волинської областей. Дві крадіжки з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого — 15 дороговартісних ікон.

“Збували ікони колекціонерам. Найдорожча ікона, яку привласнили зловмисники, коштує понад 1,2 мільйони гривень. Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в ніч з 29 на 30 квітня цього року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини знешкодили злочинну групу, яка обкрадала церкви та монастирі України.