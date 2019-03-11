В Кропивницком рецидивист напал с ножом на таксиста
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 марта. УНН. В отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего кропивничанина о том, что он стал жертвой преступления. Об этом сообщила УНН пресс-служба Нацполiцiи области.
Гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал водителю такси ножом i отобрал мобильный телефон.
В результате принятых мер работники патрульной полиции разыскали нападающего на одной из улиц областного центра. У него изъяли вещественные доказательства уголовного правонарушения.
"22-летнего мужчину задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Сейчас лицу сообщено подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Кропивницкого отдела полиции Дмитрий Авдиенко.
За содеянное подозреваемый грозит наказание - от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Днепре мужчина избил свою жену и напал с ножом на полицейского, который прибыл на вызов .