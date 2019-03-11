У Кропивницькому рецидивiст напав з ножем на таксиста
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 березня. УНН. До вiддiлу полiцiї надiйшло повiдомлення вiд 40-рiчного кропивничанина про те, що вiн став жертвою злочину. Про це поінформувала УНН прес-служба Нацполiцiї областi.
Громадянин, який перебував у станi алкогольного сп’янiння, погрожував водію таксі ножем i вiдiбрав мобiльний телефон.
У результатi вжитих заходiв працiвники патрульної полiцiї розшукали нападника на однiй з вулиць обласного центру. У нього вилучили речовi докази кримiнального правопорушення.
"22-рiчного чоловiка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Ранiше вiн уже притягувався до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення аналогiчних злочинiв. Нинi особi повiдомлено пiдозру за ч. 2 ст. 187 (розбiй) Кримiнального кодексу України", – повiдомив начальник Кропивницького вiддiлу полiцiї Дмитро Авдiєнко.
За скоєне пiдозрюваному загрожує покарання – вiд 7 до 10 рокiв позбавлення волi iз конфiскацiєю майна.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик.