Чоловік побив дружину і напав з ножем на копа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Вчора патрульні отримали виклик про сімейну сварку в одному з районів Дніпра - жінка поскаржилась на побиття своїм 47-річним чоловіком.
Коли чоловік побачив поліцейських на своєму подвір'ї то кинувся на одного з них з ножем. Для порятунку свого колеги інший поліцейський застосував табельну зброю.
Нападника госпіталізували з вогнепальним пораненням. Наразі вирішується питання про вручення підозри та арешт.
Нагадаємо, в Одеській області нетверезий чоловік вдарив поліцейського, який проводив слідчо-розшукові заходи, і нацькував на нього собаку.