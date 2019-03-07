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Чоловік побив дружину і напав з ножем на копа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Вчора патрульні отримали виклик про сімейну сварку в одному з районів Дніпра - жінка поскаржилась на побиття своїм 47-річним чоловіком.

Коли чоловік побачив поліцейських на своєму подвір'ї то кинувся на одного з них з ножем. Для порятунку свого колеги інший поліцейський застосував табельну зброю.

Нападника госпіталізували з вогнепальним пораненням. Наразі вирішується питання про вручення підозри та арешт.

Нагадаємо, в Одеській області нетверезий чоловік вдарив поліцейського, який проводив слідчо-розшукові заходи, і нацькував на нього собаку.

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