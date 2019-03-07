Мужчина избил жену и напал с ножом на копа

Вчера патрульные получили вызов о семейной ссоре в одном из районов Днепра - женщина пожаловалась на избиение своим 47-летним мужем.

Когда мужчина увидел полицейских в своем дворе то бросился на одного из них с ножом. Для спасения своего коллеги другой полицейский применил табельное оружие.

Нападающего госпитализировали с огнестрельным ранением. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения и об аресте.

Напомним, в Одесской области нетрезвый мужчина ударил полицейского, который проводил следственно-розыскные мероприятия, и натравил на него собаку.