П'яний чоловік вдарив поліцейського і нацькував на нього собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Одеській області нетверезий чоловік вдарив поліцейського, який проводив слідчо-розшукові заходи, і нацькував на нього собаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, під час проведення слідчо-розшукових заходів щодо встановлення місцеперебування підозрюваного у скоєнні розбійного нападу оперативники підійшли до воріт одного з будинків та стали кликати господарів. Тоді на подвір’я вийшов нетверезий 28-річний господар.
"Працівники поліції пред’явили свої службові посвідчення та повідомили мету свого візиту. Що саме не сподобалося чоловікові, не відомо, але він почав вести себе зухвало, сперечатися з правоохоронцями, а потім вийшов з двору і вдарив одного з поліцейських в обличчя. На цьому зловмисник не зупинився, а, намагаючись уникнути відповідальності, нацькував на поліцейських собаку", - прокоментували в поліції.
Правопорушника затримали, доставили у відділ поліції, також йому повідомили про підозру.
"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.
Нагадаємо, на поліцейського нацькували бійцівську собаку у Рівненській області.