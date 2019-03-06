Пьяный мужчина ударил полицейского и натравил на него собаку

Так, при проведении следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого в совершении разбойного нападения оперативники подошли к воротам одного из домов и стали звать хозяев. Тогда во двор вышел нетрезвый 28-летний хозяин.

"Работники полиции предъявили свои служебные удостоверения и сообщили цель своего визита. Что именно не понравилось мужчине, не известно, но он начал вести себя вызывающе, спорить с правоохранителями, а затем вышел из двора и ударил одного из полицейских в лицо. На этом злоумышленник не остановился, а, пытаясь избежать ответственности, натравил на полицейских собаку", - прокомментировали в полиции.

Правонарушитель задержан, доставлен в отдел полиции, также ему сообщили о подозрении.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщил начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Напомним, на полицейского натравили бойцовскую собаку в Ровенской области.