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На поліцейського нацькували бійцівську собаку на Рівненщині

На поліцейського нацькували бійцівську собаку на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Рівненський області нетверезий молодик вдарив поліцейського і нацькував на нього собаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"Учора, 25 лютого, близько 23 години до Вараського відділення поліції надійшло повідомлення, що в дворі однієї із багатоповерхівок міста невідомі особи порушують тишу", - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські виїхали за викликом та виявили двох місцевих мешканців - рідних братів 26-ти та 31 років.

"Чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння на дитячому майданчику, кричали та лаялися. Крім того, молодший тримав на повідку собаку бійцівської породи без намордника. Працівники поліції зробили зауваження чоловікам та запропонували покинути територію дитячого майданчика разом із собакою. Натомість законну вимогу правоохоронців правопорушники проігнорували та почали чинити опір. Нецензурно лаючись та погрожуючи фізичною розправою, 26-річний чоловік завдав удар ногою працівникові поліції та нацькував на нього собаку, яка вкусила старшого лейтенанта поліції за ногу. Його напарник використав вогнепальну зброю і пострілом поранив тварину, яка втекла і біля будинку чекала свого горе-господаря", - прокоментували в поліції.

Потерпілого поліцейського після надання медичної допомоги відпустили. Слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події, доставила обох жителів Вараша до відділу поліції.

"За фактами опору поліцейському та заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 342 та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. 26-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Миколаївській області на жінку напав собака. Постраждалу госпіталізували, однак врятувати її не вдалося.

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