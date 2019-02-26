На полицейского натравили бойцовскую собаку в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Ровенской области нетрезвый молодой человек ударил полицейского и натравил на него собаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Вчера, 25 февраля, около 23 часов в Вараское отделение полиции поступило сообщение, что во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица нарушают тишину", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские выехали по вызову и обнаружили двух местных жителей - родных братьев 26-ти и 31 лет.
"Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке, кричали и ругались. Кроме того, младший держал на поводке собаку бойцовской породы без намордника. Работники полиции сделали замечание мужчинам и предложили покинуть территорию детской площадки вместе с собакой. Зато законное требование правоохранителей правонарушители проигнорировали и начали сопротивляться. Нецензурно ругаясь и угрожая физической расправой, 26-летний мужчина нанес удар ногой работнику полиции и натравил на него собаку, которая укусила старшего лейтенанта полиции за ногу. Его напарник использовал огнестрельное оружие и выстрелом ранил животное, убежала и возле дома ждала своего горе-хозяина", - прокомментировали в полиции.
Пострадавшего полицейского после оказания медицинской помощи отпустили. Следственно-оперативная группа, которую вызвали на место происшествия, доставила обоих жителей Вараш в отдел полиции.
"По фактам сопротивления полицейскому и причинения работнику полиции телесных повреждений, в связи с выполнением служебных обязанностей, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. 26-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в Николаевской области на женщину напала собака. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось.