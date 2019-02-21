Жінку до смерті загриз собака
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Вознесенську Миколаївській області на 27-річну жінку напав собака, постраждалу госпіталізували, проте врятувати її не вдалося. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"У понеділок, 18 лютого, о 21:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Вознесенську по вулиці Котовського собака кусає людину. Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, попередньо, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. У вівторок, 19 лютого, близько 7:30 жінка померла у реанімаційному відділенні Вознесенської ЦРЛ.
"Для встановлення причини її смерті тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи", - зазначається у повідомленні.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" та проводять розслідування обставин події.
Також, подруга загиблої стверджує, що потерпіла йшла на зустріч зі знайомим, у якого є пес вказаної породи. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Нагадаємо, у 2018 році в Одеській області собака породи алабай покусав 6-річну дівчинку.