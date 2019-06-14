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В Кропивницком пьяная мать забыла, где оставила младенца

Киев • УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На линию 102 обратилась 41-летняя кропивничанка, которая сообщила о том, что исчезла ее трехмесячная внучка. Об этом УНН проинформировали в ГУ НП в Кировоградской области.

В Кропивницком пьяная мать забыла, где оставила младенца

Родственница пошла утром гулять с ребенком, а вернувшись домой вечером, в состоянии алкогольного опьянения, не смогла объяснить, где находится младенец. На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа отдела.

Работники ювенальной превенции установили круг знакомых и друзей семьи, и проверили все адреса и места, где мог находиться ребенок. В результате проведения комплекса необходимых первоочередных оперативных мероприятий полицейских удалось установить местонахождение пропавшей девочки. Относительно нее преступлений не совершали, однако для проведения медицинского обследования младенца поместили в детскую областную больницу.

По информации правоохранителей, ребенка нашли у маминой подруги.

Относительно 33-летней матери составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющих, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и провели профилактическую беседу.

Напомним, в Винницкой женщина подожгла дом, в котором находилось двое взрослых и ее собственный младенец.

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