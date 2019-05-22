Жінка підпалила будинок, у якому знаходилося її немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Вінниччині жінка підпалила будинок, у якому знаходилося двоє дорослих та її власне немовля. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
“Установлено, що вінничанка, через неприязні стосунки та з метою помсти господарям будинку, вирішала вчинити підпал житлового будинку, в якому спали двоє дорослих та її власне немовля”, — йдеться у повідомленні.
Жінка підпалила речі в будинку, чим спричинила пожежу. Переодягнувшись в інший одяг вона покинула будинок та зникла.
У результаті пожежі, будинок та речі, що знаходились у ньому, пошкоджені та знищенні.
Власників будинку та малолітню дитину врятувала служба порятунку.
Правопорушниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу — карається позбавлення волі від 3 до 10 років) КК України та за клопотанням процесуального керівника у кримінальному провадженні слідчим суддею відносно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив двері квартири своєї колишньої дружини, коли в помешканні перебувала вона, її мати та 10-річний син.