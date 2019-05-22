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7 марта, 06:35 • 111585 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137732 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144642 просмотра

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Женщина подожгла дом, в котором находился ее младенец

Женщина подожгла дом, в котором находился ее младенец

Киев  •  УНН

 • 11223 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Винницкой области женщина подожгла дом, в котором находилось двое взрослых и ее собственный младенец. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Установлено, что винничанка, из-за неприязненных отношений и с целью мести хозяевам дома, решила совершить поджог жилого дома, в котором спали двое взрослых и ее собственный младенец", - говорится в сообщении.

Женщина подожгла вещи в доме, чем вызвала пожар. Переодевшись в другую одежду она покинула дом и исчезла.
В результате пожара, дом и вещи, которые находились в нем, повреждены и уничтожены.

Владельцев дома и малолетнего ребенка спасла служба спасения.

Правонарушительнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога - наказывается лишение свободы от 3 до 10 лет) УК Украины и по ходатайству процессуального руководителя в уголовном производстве следственным судьей относительно подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина поджег дверь квартиры своей бывшей жены, когда в доме находилась она, ее мать и 10-летний сын.

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