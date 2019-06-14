У Кропивницькому п’яна матiр забула, де лишила немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На лiнiю "102" звернулась 41-рiчна кропивничанка, яка повiдомила про те, що зникла її тримiсячна онука. Про це УНН поiнформували в ГУ НП у Кировоградській областi.
Родичка заявницi пiшла вранцi гуляти з дитиною, а повернувшись додому ввечерi, у станi алкогольного сп’янiння, не змогла пояснити, де знаходиться немовля. На мiсце пригоди було направлено слiдчо-оперативну групу вiддiлу.
Працiвники ювенальної превенцiї встановили коло знайомих i друзiв родини та перевiрили всi адреси та мiсця, де могла перебувати дитина. У результатi проведення комплексу необхiдних першочергових оперативних заходiв полiцейським вдалося встановити мiсцезнаходження зниклої дiвчинки. Вiдносно неї злочинiв не скоїли, однак для проведення медичного обстеження немовля помiстили у дитячу обласну лiкарню.
За iнформацiєю правоохоронцiв, дитину знайшли у маминої подруги.
Стосовно 33-рiчної матерi склали адмiнiстративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замiнюють, обов’язкiв щодо виховання дiтей) КУпАП та проведено профiлактичну бесiду.
Нагадаємо, на Вінниччині жінка підпалила будинок, у якому знаходилося двоє дорослих та її власне немовля.