В Кропивницком прогремели взрывы
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. в Кропивницком прозвучали звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.
Детали
Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе в области ударных беспилотников россиян и призывали оставаться в укрытиях.
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"БпЛА из Николаева двигаются в северном направлении. Угроза для Кировоградской области. Находитесь в укрытиях!", - написали в Воздушных Силах.
Воздушная тревога объявлена в центральных, восточных и южных областях.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.