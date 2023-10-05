У Кропивницькому прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Кропивницькому пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. У Кіровоградській області триває повітряна тривога.
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Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу в області ударних безпілотників росіян та закликали залишатися у криттях.
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"БпЛА з Миколаївщини рухаються у північному напрямку. Загроза для Кіровоградської області. Перебувайте в укриттях!", - написали у Повітряних Силах.
Повітряна тривога оголошена у центральних, східних та південних областях.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.