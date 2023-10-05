У Кропивницькому прогриміли вибухи

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Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу в області ударних безпілотників росіян та закликали залишатися у криттях.

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"БпЛА з Миколаївщини рухаються у північному напрямку. Загроза для Кіровоградської області. Перебувайте в укриттях!", - написали у Повітряних Силах.

Повітряна тривога оголошена у центральних, східних та південних областях.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.