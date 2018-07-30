Молодая девушка в Кропивницком упала с высоты и погибла
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 июля. УНН. В ночь на 30 июля в Кропивницком в результате падения с высоты погибла 18-летняя девушка. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Погибшая пыталась попасть в общежитие с помощью простыни, упала вниз, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Девушка дважды была в общежитии, ее дважды выводил вахтер. Затем она решила вернуться назад, вылезя по простыне. В результате упала с третьего этажа", - сообщил источник.
Напомним, спасатели в Николаеве помогли правоохранителям снять женщину, которая пыталась спуститься по самодельной веревке из окна 4 этажа многоэтажки.