Молода дівчина у Кропивницькому впала з висоти та загинула

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 липня. УНН. У ніч на 30 липня у Кропивницькому в результаті падіння з висоти загинула 18-річна дівчина. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Загибла намагалася потрапити в гуртожиток за допомогою простирадла, впала вниз, внаслідок чого отримала травми, несумісні з життям.

"Дівчина двічі була в гуртожитку, її двічі виводив вахтер. Потім вона вирішила повернутися назад, вилізши по простирадлу. У результаті впала з третього поверху", - повідомило джерело.

Нагадаємо, рятувальники у Миколаєві допомогли правоохоронцям зняти жінку, яка намагалася спуститися по саморобній мотузці з вікна 4 поверху багатоповерхівки. 

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