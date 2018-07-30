Молода дівчина у Кропивницькому впала з висоти та загинула

Загибла намагалася потрапити в гуртожиток за допомогою простирадла, впала вниз, внаслідок чого отримала травми, несумісні з життям.

"Дівчина двічі була в гуртожитку, її двічі виводив вахтер. Потім вона вирішила повернутися назад, вилізши по простирадлу. У результаті впала з третього поверху", - повідомило джерело.

Нагадаємо, рятувальники у Миколаєві допомогли правоохоронцям зняти жінку, яка намагалася спуститися по саморобній мотузці з вікна 4 поверху багатоповерхівки.