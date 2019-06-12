В Кропивницком автомобиль сбил полицейского

Патрульные получили сообщение о том, что в маршрутке находятся двое граждан, которые, вероятно, имеют при себе запрещенные вещества. В дальнейшем правоохранители обнаружили этих лиц. В момент их задержания полицейский, находившийся на выходном, направился через проезжую часть, чтобы оказать помощь коллегам. В это время на него совершил наезд автомобиль Volkswagen Tiguan. Полицейского госпитализировали в медицинское учреждение.

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При поверхностной проверке у задержанных граждан патрульные обнаружили коробку с измельченным растительным веществом и порошкообразное вещество, вероятно, наркотического происхождения.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следователей.