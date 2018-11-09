Поліцейські на авто збили п'яного велосипедиста на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У місті Берегове Закарпатської області автомобіль поліції збив чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, пересувався вулицею на велосипеді. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції.
"Інцидент стався близько 13:00 по вулиці Богдана Хмельницького у Береговому. Чоловік переїжджав дорогу на велосипеді у невстановленому місці. Під час руху його зачепив автомобіль сектору реагування патрульної поліції", – зазначили у ГУ НП.
Потерпілим виявився місцевий житель 1974 року народження. Він отримав травми середньої тяжкості. Попередньо, у нього перелом ноги. Як зазначили в поліції, на момент ДТП велосипедист був у нетверезому стані.
"Чоловік, який був на велосипеді, перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього виявлено 2,4 проміле алкоголю в крові", – додали у ГУ НП.
Нагадаємо, у центрі Києва автомобіль патрульної поліції збив пішохода, який перебігав дорогу.
У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого було скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі. Невдовзі постраждалий в ДТП помер у лікарні.