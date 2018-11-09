Полицейские на авто сбили пьяного велосипедиста на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В городе Берегово Закарпатской области автомобиль полиции сбил мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался по улице на велосипеде. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.
"Инцидент произошел около 13:00 по улице Богдана Хмельницкого в Берегово. Мужчина переезжал дорогу на велосипеде в неустановленном месте. Во время движения его зацепил автомобиль сектора реагирования патрульной полиции", – отметили в ГУ НП.
Пострадавшим оказался местный житель 1974 года. Он получил травмы средней тяжести. Предварительно, у него перелом ноги. Как отметили в полиции, в момент ДТП велосипедист был в нетрезвом состоянии.
"Мужчина, который был на велосипеде, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружено 2,4 промилле алкоголя в крови", – добавили в ГУ НП.
Напомним, в центре Киева автомобиль патрульной полиции сбил пешехода, который перебегал дорогу.
В полиции рассказали, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого был совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после ограбления. Впоследствии его узнал сам пострадавший в этом деле. Вскоре пострадавший в ДТП скончался в больнице.