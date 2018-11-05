Збитий екіпажем столичних патрульних чоловік помер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чоловік, якого збив автомобіль патрульних поліції у Києві, і який ймовірно тікав з місця пограбування, помер у лікарні. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Чоловік помер", - сказала прес-секретар.
При цьому Максимець додала, що про перекваліфікацію у цьому провадженні не йдеться, оскільки частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України охоплено, у тому числі, смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.
У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі.
За фактом ДТП за участю автомобіля патрульної поліції у центрі Києва призначено службове розслідування.