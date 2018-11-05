Збитий екіпажем столичних патрульних чоловік помер

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чоловік, якого збив автомобіль патрульних поліції у Києві, і який ймовірно тікав з місця пограбування, помер у лікарні. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.