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Збитий екіпажем столичних патрульних чоловік помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чоловік, якого збив автомобіль патрульних поліції у Києві, і який ймовірно тікав з місця пограбування, помер у лікарні. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Чоловік помер", - сказала прес-секретар.

При цьому Максимець додала, що про перекваліфікацію у цьому провадженні не йдеться, оскільки частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України охоплено, у тому числі, смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу

У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі.

За фактом ДТП за участю автомобіля патрульної поліції у центрі Києва призначено службове розслідування

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