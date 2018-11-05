Сбитый экипажем столичных патрульных мужчина умер
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Мужчина, которого сбил автомобиль патрульных полиции в Киеве, и который предположительно скрывался с места ограбления, умер в больнице. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Мужчина скончался", - сказала пресс-секретарь.
При этом Максимец добавила, что речи о переквалификации в этом производстве не идет, поскольку частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины охвачено, в том числе, смерть пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.
В полиции рассказали, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после ограбления. Впоследствии его узнал сам пострадавший в этом деле.
По факту ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в центре Киева назначено служебное расследование.