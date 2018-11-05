Сбитый экипажем столичных патрульных мужчина умер

"Мужчина скончался", - сказала пресс-секретарь.

При этом Максимец добавила, что речи о переквалификации в этом производстве не идет, поскольку частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины охвачено, в том числе, смерть пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

В полиции рассказали, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после ограбления. Впоследствии его узнал сам пострадавший в этом деле.

По факту ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в центре Киева назначено служебное расследование.