У Кропивницькому автівка збила поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Кропивницькому автівка збила поліцейського. ДТП сталась сьогодні, 12 червня, близько 13:00. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Кіровоградщини.
Патрульні отримали повідомлення про те, що в маршрутці перебувають двоє громадян, які, ймовірно, мають при собі заборонені речовини. Надалі правоохоронці виявили цих осіб. У момент їхнього затримання поліцейський, який перебував на вихідному, направився через проїзну частину, аби надати допомогу колегам. У цей час на нього здійснив наїзд автомобіль Volkswagen Tiguan. Поліцейського госпіталізували до медичного закладу.
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При поверхневій перевірці у затриманих громадян патрульні виявили коробку з подрібненою рослинною речовиною та порошкоподібну речовину, ймовірно, наркотичного походження.
Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчих.