В Кривом Роге запустили все котельные

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107077 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114072 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151919 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172321 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кривом Роге запустили все котельные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Все пять котельных в г. Кривой Рог в Днепропетровской области заработали. Об этом сообщила пресс-служба АО “Криворожская теплоцентраль” на странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня ночью была запущена последнюю Котельная № 5 АО „Криворожская теплоцентраль“, в которой были ограничены поставки газа. Наконец, проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отмечают, что поставки газа осуществляется на все объекты АО “Криворожская теплоцентраль”.

“По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО ”Криворожская теплоцентраль“ стабильно работают и выходят на номинальный режим”, — отметили в теплокоммунэнерго.

Напомним, полиция из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыла уголовное производство.

Отметим, что срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г.Каменское (Днепропетровская область).

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По состоянию на 12-13 ноября в указанных городах фиксировалась такая ситуация:

  • в городе Херсон не работало 31 учебное заведение;
  • в городе Шепетовка Хмельницкой области из-за долгов компании “Шепетовка Энергоинвест” перед НАК “Нафтогаз Украины” оператор газотранспортной системы обязан со вторника, 13 ноября, прекратить газоснабжение.
  • в городе Смела Черкасской области не работало 11 учебных заведений. 13 ноября жители Смелы объявили, что будут перекрывать дорогу из-за отсутствия отопления. Долг города перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет 100 миллионов гривен.
  • в городе Каменское Днепропетровской области из-за отсутствия отопления не работают 19 учебных заведений.

Отметим, что глава Минрегиона Геннадий Зубко поручил до 30 октября устранить риски аварий в теплосетях. Также он предупредил об алгоритме действий губернаторов в случае несвоевременного включения отопления. Ответственные лица должны обращаться в прокуратуру.

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