В Кривом Роге запустили все котельные
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Все пять котельных в г. Кривой Рог в Днепропетровской области заработали. Об этом сообщила пресс-служба АО “Криворожская теплоцентраль” на странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня ночью была запущена последнюю Котельная № 5 АО „Криворожская теплоцентраль“, в которой были ограничены поставки газа. Наконец, проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе предприятия отмечают, что поставки газа осуществляется на все объекты АО “Криворожская теплоцентраль”.
“По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО ”Криворожская теплоцентраль“ стабильно работают и выходят на номинальный режим”, — отметили в теплокоммунэнерго.
Напомним, полиция из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыла уголовное производство.
Отметим, что срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г.Каменское (Днепропетровская область).
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По состоянию на 12-13 ноября в указанных городах фиксировалась такая ситуация:
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- в городе Херсон не работало 31 учебное заведение;
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- в городе Шепетовка Хмельницкой области из-за долгов компании “Шепетовка Энергоинвест” перед НАК “Нафтогаз Украины” оператор газотранспортной системы обязан со вторника, 13 ноября, прекратить газоснабжение.
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- в городе Смела Черкасской области не работало 11 учебных заведений. 13 ноября жители Смелы объявили, что будут перекрывать дорогу из-за отсутствия отопления. Долг города перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет 100 миллионов гривен.
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- в городе Каменское Днепропетровской области из-за отсутствия отопления не работают 19 учебных заведений.
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Отметим, что глава Минрегиона Геннадий Зубко поручил до 30 октября устранить риски аварий в теплосетях. Также он предупредил об алгоритме действий губернаторов в случае несвоевременного включения отопления. Ответственные лица должны обращаться в прокуратуру.