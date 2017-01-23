В Кривом Роге изъяли посылку с оружием и боеприпасами

Оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что опасная посылка поступила в Кривой Рог из поселка Устимовка Кировоградской области. Правоохранители изъяли из посылки пистолета "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним.

Открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.