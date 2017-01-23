У Кривому Розі вилучили посилку зі зброєю та боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали жителя міста Кривий Ріг під час отримання посилки зі зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Оперативники Управління СБУ в Кіровоградській області встановили, що небезпечна посилка надійшла до Кривого Рогу з селища Устимівка на Кіровоградщині. Правоохоронці вилучили з посилки пістолети “Макарова” та “ТТ” з набоями, три гранати РГД-5 і РГН та п’ять радіостанцій з базовою станцією до них.
Відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправника посилки.