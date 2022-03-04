В Кривом Роге произошел пожар на шахте

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"Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновская" КЖРК (Криворожский железорудный комбинат - ред.). Напряжение 1500В. Сгорело два трансформатора. Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт", - говорится в заметке.

Детали

К подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8-я горбольница.

Отмечается, что угрозы жителям нет, в больнице нет угрозы для пациентов - на аппаратах никто не находится.

Напомним

Город Тростянец захватила и оккупировала российская армия.